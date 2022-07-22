«Зенит» - «Крылья Советов»: Родригао, Кассьерра и Глушенков выйдут в старте

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 2-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Вендел, Малком, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Якуба, Иванисеня, Коваленко, Ежов, Цыпченко, Глушенков.
Напомним, что в 1-м туре «Зенит» потерял очки во встрече с «Химками» (1:1), а самарская команд одолела «Оренбург» в выездном матче (4:2).
источник: «Советский спорт»