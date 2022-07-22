«Зенит» - «Крылья Советов»: Родригао, Кассьерра и Глушенков выйдут в старте

Мостовой: «Про Ваноли я говорил: дайте ему время. Он человек из футбола — в отличие от Абаскаля или

Корреспонденты Sport24 сообщают: бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью объяснил, почему недоверчиво относится практически к любому тренеру, который возглавляет народную команду.