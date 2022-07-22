Агент Бараца высказался об интересе ЦСКА к игроку

Матиас Фаркас, агент полузащитника «Дебрецена», прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.
«Интерес ЦСКА к Барацу? Об этом рано что-либо говорить», — сказал Фаркас «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что руководство венгерской команды рассчитывало продать 20-летнего хавбека за 2 миллиона евро.
Напомним, что Барац находится в клубной системе «Дебрецена» с 2016 года. Всего за команду он отыграл 66 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го.
источник: Чемпионат.com