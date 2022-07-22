Агент форварда «Спартака» Педро Роши сообщил, что игрок вернется в «Спартак» этим летом

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, рассказал о том, что по завершении аренды «Атлетико Паранаэнсе» его клиент вернется в стан красно-белых.

Отметим, что трудовое соглашение 27-летнего футболиста с бразильской командой рассчитано до конца июля этого года. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Ботафого» и «Сан-Паулу».

– Педро Роша вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе, – приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов евро. Всего за москвичей он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

С августа прошлого года футболист выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах арендного соглашения – на его счету 44 встречи, в которых он отличился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.