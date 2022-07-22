Шиманьски - о переходе в «Фейеноорд»: Замечательное новое приключение

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, который перешел в голландский «Фейеноорд» на правах аренды, поделился впечатлениями после того, как пополнил состав новой команды.

«Замечательное новое приключение. «Фейеноорд» — хороший клуб для таких молодых игроков, как я. В прошлом сезоне команда произвела большое впечатление в Европе, дойдя до финала Лиги конференций. Надеюсь, что смогу внести свой вклад в дальнейший успех, и с нетерпением жду возможности дебютировать и показать себя болельщикам», — цитирует Шиманьски пресс-служба голландского клуба.

Напомним, что Шиманьски выступал за «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 85 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его действующий контракт с клубом РПЛ рассчитан до лета 2026-го.