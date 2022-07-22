«Челси» хочет приобрести нападающего «Ньюкасла» Сен-Максимена

Фланговый нападающий «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен может стать игроком другого клуба АПЛ.

Как сообщает The Athletic, в подписании 25-летнего француза заинтересован «Челси». Отмечается, что руководство «сорок» хочет заработать на продаже своего футболиста 45 миллионов евро – лондонцы рассчитывают сбить цену на игрока.

Напомним, что Сен-Максимен выступает за «Ньюкасл» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 93 матча, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Монако», «Ниццы», «Бастии», «Сент-Этьена» и «Ганновера».