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Зинченко официально стал игроком «Арсенала»

Сумма трансфера украинского футболиста из «Манчестер Сити» составила 35 миллионов евро.
Зинченко официально стал игроком «Арсенала»
22 июля 2022 20:29
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о том, что к команде присоединился левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Отмечается, что «канониры» заплатили за 25-летнего украинца 35 миллионов евро. При этом игрок подписал с лондонцами долгосрочный контракт.

Напомним, что Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «горожанами» он стал четырехкратным чемпионом Англии.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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