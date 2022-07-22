Зинченко официально стал игроком «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о том, что к команде присоединился левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Отмечается, что «канониры» заплатили за 25-летнего украинца 35 миллионов евро. При этом игрок подписал с лондонцами долгосрочный контракт.

Напомним, что Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «горожанами» он стал четырехкратным чемпионом Англии.