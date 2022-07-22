Ла Лига обратилась в суд Парижа с требованием расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Административный суд Парижа получил от Ла Лиги иск с требованием расторгнуть новый контракт нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе с парижским клубом.

Как сообщает L'Equipe, представители испанской лиги считают, что при подписании нового трудового сотрудничества с 23-летним футболистом «ПСЖ» нарушил правила финансового фэйр-плей УЕФА, а также не соблюдал критерии и показатели Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG).

По информации источника, дело Мбаппе будет рассмотрено судом по существу в течение более длительного времени.

Напомним, что ранее Мбаппе находился в шаге от перехода в «Реал», однако француз отказался от продолжения карьеры в Мадриде и подписал новое соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до конца сезона-2024/25.