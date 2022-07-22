«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле

Руководство «Милана» рассматривает возможность приглашения в команду центрального полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в летнее трансферное окно.

По информации портала Milan News, «россонери» хотят подписать 25-летнего француза, чтобы заменить ушедшего из клуба Франка Кессье. Также отмечается, что в услугах хавбека заинтересована еще одна итальянская команда – «Рома».

Напомним, Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Лиона» составила 60 миллионов евро. За это время он принял участие в 91 матче «шпор» во всех турнирах, забил десять голов и отдал девять ассистов.

Во второй половине прошедшего сезона полузащитник выступал за «Лион» на правах аренды.