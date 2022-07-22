Хусаинов заявил, что судья Чистяков верно назначил два пенальти в матче «Зенит» – «Крылья Советов»

Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решения главного арбитра матча «Зенит» – «Крылья Советов» Артема Чистякова назначить два 11-метровых удара в ворота самарской команды в первом тайме.

Отметим, на 4-й минуте встречи полузащитник самарцев Александр Коваленко сыграл рукой в штрафной площади. Что касается второго пенальти, то на 11-й минуте хавбек Денис Якуба нарушил правила на Малкоме после розыгрыша углового удара.

– Оба решения главного судьи верные, все по делу, – приводит слова Хусаинова «Матч ТВ».

Добавим, что голкипер гостей Иван Ломаев отразил пенальти Андрея Мостового, однако на добивании футболист «Зенита» смог забить гол. Второй 11-метровый удар удачно реализовал Далер Кузяев.

В данный момент идет второй тайм. Подопечные Сергея Семака ведут в счете – 3:0.