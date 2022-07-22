Дубль Мостового помог «Зениту» одержать домашнюю победу над «Крыльями Советов»

Матч второго тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:0.

Отметим, что очная встреча команд прошла в пятницу, 22 июля, в Санкт-Петербурге. В составе хозяев два гола забил Андрей Мостовой, отличившийся на 6-й и 31-й минутах. Еще одним автором гола стал Далер Кузяев (12).

Таким образом, «Зенит» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав четыре очка. «Крылья Советов» опустились на четвертую строчку (3 очка).

В следующем туре петербуржцы сыграют дома с «Локомотивом» (30 июля), а команда из Самары на своем поле примет «Торпедо» (31 июля).

Чемпионат России

2-й тур

«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:0 (3:0)

Голы: Мостовой, 6. Кузяев, 12 (с пенальти). Мостовой, 31.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Вендел, Малком (Ерохин, 79), Кузяев (Сутормин, 28), Клаудиньо (Круговой, 79), Мостовой (Бакаев, 71), Кассьерра (Сергеев, 71).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов (Евгеньев, 62), Солдатенков, Горшков, Якуба (Витюгов, 14), Иванисеня (Липовой, 78), Коваленко, Ежов, Цыпченко (Хубулов, 78), Глушенков (Соколов, 62).

Предупреждения: Горшков (26), Солдатенков (29), Гапонов (39).