Зинченко заявил, что переход в «Арсенал» был его детской мечтой

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями от своего перехода в лондонский клуб.

Согласно данным портала Transfermarkt, «канониры» заплатили за 25-летнего украинца 35 миллионов евро. При этом игрок подписал с командой долгосрочный контракт.

– Прежде всего, я хотел бы сказать, что это сбылась мечта моего детства, потому что я был большим фанатом «Арсенала». Действительно, Артета сыграл важную роль в данном переходе. Я работал с ним в «Манчестер Сити» – я знал, что он будет хорошим тренером. Я смотрел матчи «Арсенала» в прошлом сезоне и наслаждался футболом, – цитирует Зинченко пресс-служба «пушкарей».

Напомним, что Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «горожанами» он стал четырехкратным чемпионом Англии.