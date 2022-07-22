Полузащитник «Зенита» Барриос признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча второго тура чемпионата России «Зенит» – «Крылья Советов» стал опорный полузащитник петербургского клуба Вильмар Барриос.

Отметим, что 28-летний колумбиец отыграл полную встречу без замен, не отличившись результативными действиями. В составе сине-бело-голубых голы забили Андрей Мостовой, оформивший дубль на 6-й и 31-й минутах, а также Далер Кузяев (12).

Добавим, что «Зенит» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав четыре очка. «Крылья Советов» опустились на четвертую строчку (3 очка).

В следующем туре петербуржцы сыграют дома с «Локомотивом» (30 июля), а команда из Самары на своем поле примет «Торпедо» (31 июля).