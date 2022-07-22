«Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо до конца сезона-2026/27

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб подписал новые контракты с полузащитниками Малкомом и Клаудиньо.

По информации источника, трудовые соглашения бразильских футболистов с сине-бело-голубыми рассчитаны до лета 2027 года.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за петербургскую команду 25-летний хавбек отыграл 77 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Что касается Клаудиньо, то 25-летний футболист защищает цвета действующего чемпиона РПЛ с лета прошлого года. На счету игрока десять забитых мячей и восемь ассистов в 34 встречах.