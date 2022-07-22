Семак поздравил болельщиков «Зенита» с первой победой клуба в новом сезоне РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча второго тура чемпионата России, в котором его команда одержала домашнюю победу над «Крыльями Советов» (3:0).

Отметим, что в составе сине-бело-голубых голы забили Андрей Мостовой, оформивший дубль на 6-й и 31-й минутах, а также Далер Кузяев (12).

– Неплохая игра в нашем исполнении – и в атаке, и в обороне. Удачно и достаточно активно начали. Повели в счете. На протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию. Сегодня сыграли хороший матч. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в новом сезоне, – цитирует Семака «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав четыре очка. В следующем туре петербуржцы сыграют дома с «Локомотивом». Встреча состоится 30 июля.