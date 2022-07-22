«Бавария» рассчитывает приобрести Кейна летом 2023 года

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пополнить состав «Баварии» по окончании сезона-2022/23.

По информации Bayern Insider, представители немецкого клуба уже связались с окружением 28-летнего англичанина, чтобы узнать о возможности трансфера следующим летом. Отмечается, что баварцы получили утвердительный ответ.

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В составе команды АПЛ он отыграл 385 матчей, забил 247 голов и отдал 59 результативных передач. Его нынешнее трудовое соглашение истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.