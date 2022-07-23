Анатолий Бышовец: Задача — поиск молодёжи для основного состава

«Мы видим отъезды игроков во многих командах. Необходимости в легионерах нет! Сейчас очень хорошие возможности, время, чтобы заняться своей молодёжью, резервом. Дать им возможность. Тот же «Зенит» сможет усилиться. Нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. Речь идёт о финансах. Экономика должна быть экономной.

Надо отпустить всех легионеров! Какие задачи стоят перед командой? Я понимаю, что у ЦСКА, «Динамо», «Спартака» есть отдельные проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Непосредственный заказ должен идти к главным тренерам школ. Задача — поиск молодёжи для основного состава».