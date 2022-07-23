Агент заявил, что Магкеев мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался из-за травмы игрока

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев мог оказаться в «Марселе». Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев.

«Стас понравился главному тренеру (Хорхе Сампаоли), были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму. Слава богу, восстановился, сейчас все в порядке. Будем дальше работать», – заявил агент для «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний хавбек находится в системе «Локо» с 2014 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел 9 матчей и получил желтую карточку. К слову, контракт игрока действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный переход оценивается в 2,50 млн евро.