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Агент заявил, что Магкеев мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался из-за травмы игрока

В сентябре 2021 года хавбек получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
23 июля 2022 11:40
автор: Артур Гичунцев

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев мог оказаться в «Марселе». Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев.

«Стас понравился главному тренеру (Хорхе Сампаоли), были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму. Слава богу, восстановился, сейчас все в порядке. Будем дальше работать», – заявил агент для «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний хавбек находится в системе «Локо» с 2014 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел 9 матчей и получил желтую карточку. К слову, контракт игрока действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный переход оценивается в 2,50 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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