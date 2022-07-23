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«Это очень опытный голкипер»: Слуцкий высказался о переходе Беленова в «Рубин»

Голкипер достался казанскому клубу на правах свободного агента.
23 июля 2022 12:27
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход российского вратаря Александра Беленова.

«Это очень опытный голкипер. Не знаю, наверное, на протяжении 10 сезонов постоянно является основным вратарем во всех командах, где был. Наверное, он не в оптимальных кондициях, потому что в конце прошлого сезона он получил травму голеностопа и пропустил несколько месяцев. Но когда он наберет кондиции, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два опытных квалифицированных вратаря, которые смогут конкурировать друг с другом», – цитирует тренера пресс-служба «Рубина».

Напомним, до переезда в Казань 35-летний вратарь выступал за «Уфу». Он ушел из команды по окончании минувшего сезона. К слову, в прошедшей кампании РПЛ Беленов провел 27 матчей, пропустил 37 мячей и оформил 4 «сухаря».

источник: ФК «Рубин»
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