Ловчев – о разговоре с Абаскалем: Я ему объяснил, что такое «Спартак» в России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поведал о разговоре с новым главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем.

«Я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране. И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов – болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны», – цитирует экс-игрока «Плеймейкер».

Напомним, 33-летний испанец возглавил красно-белых 10 июня 2022 года. Он занял этот пост, поскольку итальянец Пауло Ваноли попросил клуб прекратить с ним трудовые отношения.

Что касается карьеры Абаскаля, то работал в структурах «Барселоны» и «Севильи», а в прошлом сезоне молодой наставник руководил швейцарским «Базелем».