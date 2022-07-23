«Скоро увидимся»: Пиняев, угодивший в больницу, впервые высказался о своем состоянии

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оставил пост в соцсети после матча своей команды против «Зенита». Напомним, игроки самарского клуба вышли на поле в футболках с надписью «Серега, выздоравливай».

«Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить. Спасибо моему клубу «Крылья Советов» за красивый жест в поддержку моего здоровья, а также хочется отметить и сделать низкий поклон команде «Зенит» за то, что по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе. Всем огромное спасибо, скоро увидимся», – написал Пиняев.

Ранее сообщалось, что 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Его доставили в больницу, а в ходе обследования у игрока нашли левосторонний спонтанный пневмоторакс – патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. По словам Пиняева, ему предстоит операция, а на поле он вернется примерно через шесть месяцев.