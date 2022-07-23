Алексей Сафонов: В «Зените» хотели удержать бразильцев, потому решили «прибить» их деньгами

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал подписание «Зенитом» контрактов с Малкомом и Клаудиньо.

– Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами, – приводит слова Сафонова «РИА Новости».

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за петербургскую команду 25-летний хавбек отыграл 77 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Что касается Клаудиньо, то 25-летний футболист защищает цвета действующего чемпиона РПЛ с лета прошлого года. На счету игрока десять забитых мячей и восемь ассистов в 34 встречах.