ЦСКА и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Сочи» на матч 2-го тура РПЛ. Напомним, команды сыграют сегодня, 23 июля. Встреча начнется в 15.00 по столичному времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

В июне этого года ЦСКА возглавил российский тренер Владимир Федотов, работавший у руля «Сочи» в прошлом сезоне. Он помог команде добиться исторического результата: черноморский клуб выиграл серебряные медали РПЛ.

К слову, в дебютном матче Федотова армейцы обыграли «Урал» (2:0), а «Сочи» победил «Торпедо» (3:1).