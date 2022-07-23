«Барселона» не будет подписывать контракт с Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Барселону». Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в подписании 37-летнего форварда, хотя, ранее сообщалось, что португалец может перебраться на «Камп Ноу» в летнее трансферное окно.

Напомним, с 2009 по 2018 год Роналду защищал цвета мадридского «Реала». Он является лучшим бомбардиром в истории «сливочных» – на счету футболиста 446 голов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет избавиться от звездного нападающего, чей контракт истекает в июне 2023-го.