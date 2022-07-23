Юрий Гаврилов: «Краснодар» сможет обыграть «Спартак» только за счет желания и напора молодежи

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча красно-белых с «Краснодаром».

- Честно, сложно сейчас сказать, как сложится эта встреча. Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону. Думаю, что сегодня только за счет желания и напора молодежи, «Краснодар» может обыграть «Спартак», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России «Спартак» не смог переиграть на выезде «Ахмат» (1:1), а «Краснодар» на своем поле вничью с «Факелом» (2:2).

Добавим, что встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в субботу и начнется в 20:00 по московскому времени.