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Юрий Гаврилов: «Краснодар» сможет обыграть «Спартак» только за счет желания и напора молодежи

Встреча 2-го тура российской премьер-лиги состоится в субботу, 23 июля, в Краснодаре.
Юрий Гаврилов: «Краснодар» сможет обыграть «Спартак» только за счет желания и напора молодежи
23 июля 2022 14:28
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автор фото: ФК «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча красно-белых с «Краснодаром».

- Честно, сложно сейчас сказать, как сложится эта встреча. Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону. Думаю, что сегодня только за счет желания и напора молодежи, «Краснодар» может обыграть «Спартак», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России «Спартак» не смог переиграть на выезде «Ахмат» (1:1), а «Краснодар» на своем поле вничью с «Факелом» (2:2).

Добавим, что встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в субботу и начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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