Холанд дебютирует за «Манчестер Сити» в товарищеском матче с «Баварией»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проведет первый матч за новую команду в товарищеском поединке с мюнхенской «Баварией». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Если сегодня днем (23 июля) на тренировке все будет в порядке, или сегодня вечером он не почувствует себя плохо, упадет с кровати или сломает лодыжку, тогда он будет играть», – цитирует специалиста Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют 24 июля. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени.

Что касается Холанда, то норвежец был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Трансфер оформили 1 июля 2022 года.