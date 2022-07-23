Суперкомпьютер предсказал победителя нынешнего сезона в РПЛ

Американская компания FiveThirtyEight вычислила, кто станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

По данным суперкомпьютера, по итогам чемпионата сезона-2022/23 «Зенит» наберет 65 очков и станет победителем РПЛ. Вероятность того, что клуб из Санкт-Петербурга в очередной раз выиграет чемпионат российской премьер-лиги, машина оценивает в 64%.

Серебряные награды, по данным суперкомпьютера, достанутся ЦСКА, которому удастся набрать 50 очков. Третью строчку по итогам сезона должен будет занять «Сочи» (50 очков). На четвертой позиции расположится московский «Спартак» (47), пятым финиширует «Краснодар» (46), на строчку ниже окажется «Динамо» (46).

Отметим, что шансы ЦСКА и «Сочи» на победу в чемпионате машина оценивает в 8%, а вероятность того, что чемпионом РПЛ станут красно-белые оценивается в 5%. На победу «Краснодара» и «Динамо» отводится всего 4 процента.