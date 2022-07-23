Алаев прокомментировал информацию о создании команды РФС в Медиалиге

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отреагировал на информацию о том, что он будет капитаном команды в Медиалиге.

«Я слышал о планах РФС создать команду для участия в Медиалиге. Однако информация о том, что я там стану капитаном, не соответствует действительности. Если сложится так, что у меня появится свободное время, а коллеги меня пригласят, то постараюсь помочь команде, а главное — не помешать», — сказал Алаев «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что команда Российского футбольного союза (РФС) может заявиться в Медиалигу, а Александр Алаев будет в ней капитаном.