Стал известен диагноз Кузяева по итогам матча с «Крыльями Советов»

Стал известен характер травмы полузащитника питерского «Зенита» Далера Кузяева. Хавбек получил повреждение в прошедшей игре 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочный срок восстановления — четыре недели.
Напомним, что в прошедшей игре с «Крыльями Советов» (3:0) Кузяев реализовал пенальти на 12-й минуте, однако был вынужден покинуть поле на 30-й минуте из-за травмы - его заменил Алексей Сутормин.
источник: «Наш Зенит»