«Не знаю, чего хочет «ПСЖ», но я хочу остаться». Неймар - о дальнейшей карьере

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сообщил, что он хочет остаться в парижском клубе в следующем сезоне.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Никто из клуба ничего не сказал мне о планах на моё будущее. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться», — приводит слова Неймара AFP.

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть «ПСЖ», так как руководство недовольно игровыми показателями бразильца. Услуги 30-летнего нападающего предлагались «Манчестер Сити», однако «горожане» отказались от сделки.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.