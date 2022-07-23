Точилин объяснил причину поражения «Сочи» от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, почему его команда не смогла что-либо противопоставить ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (0:3).

«Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток», — передает слова Точилина «Чемпионат».

Голы у армейцев забили Хесус Медина (36, 90+2-я минуты) и Хорхе Карраскаль (56).

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля на выезде против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет «Ахмат» днем ранее.