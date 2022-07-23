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Алексей Сафонов: Оставьте в покое Чалова. Парень по 17 мячей забивал, не мог разучиться

ЦСКА крупно обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов делится впечатлениям от игры и заступается за Федора Чалова.
23 июля 2022 17:42
автор: Юрий Волохов

- В прогнозах на матч преобладали такие мнения – голов будет немного, вероятна ничья.

- «Сочи» свои моменты не реализовал, ЦСКА свои забил, а в конце «Сочи» совсем встал, когда третий гол забивали. Но выводы делать рано, давайте подождем пять туров.

- Что скажете про Чалова?

- Скажу так: не трогайте Чалова! Нужно его оставить в покое, он выйдет на свой уровень. Парень старается, сегодня попал в штангу. Человек забивал по 17 мячей за сезон, не мог он разучиться играть. Дело в психологии, все от головы идет. В системе ЦСКА Чалов полезный игрок. Тренер не враг себе, если б Федор не соответствовал, не ставил бы его в состав.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Оставьте в покое Чалова. Парень по 17 мячей забивал, не мог разучиться
ЦСКА крупно обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов делится впечатлениям от игры и заступается за Федора Чалова.
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