Заболотный - об отсутствии фанатов на матчах: Мы их поддерживаем

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос об отсутствии фанатов на стадионе из-за введения паспортов болельщика на матчах РПЛ.

«Как решить проблему с отсутствием болельщиков? Не знаю. Если ребята выбрали бойкот, то мы их полностью поддерживаем. Хочу сказать, что мы очень скучаем по фанатам», — передает слова Заболотного «Чемпионат».

Сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 2-го тура между ЦСКА и «Сочи». Победу одержали красно-синие со счетом 3:0.

Голы у армейцев забили Хесус Медина (36, 90+2-я минуты) и Хорхе Карраскаль (56).