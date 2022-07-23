Федотов - о голевой передаче Акинфеева: Мало кто в современном футболе на такое способен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал голевую передачу капитана команды Игоря Акинфеева в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Передача Игоря долетела до штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен. Мощно, сильно, акцентированно — в нужную точку», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Голы у армейцев забили Хесус Медина (36, 90+2-я минуты) и Хорхе Карраскаль (56).

Голкипер хозяев Игорь Акинфеев оформил голевую передачу на колумбийского полузащитника. Вратарь оформил второй сухой матч подряд. Ранее красно-синие одолели «Урал» со счетом 2:0.