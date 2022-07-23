«Краснодар» – «Спартак»: Кордоба, Промес и Соболев выйдут в старте

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Краснодар» состоится матч между командой из одноименного города и «Спартаком». Стали известны стартовые составы клубов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.
Отметим, что в прошлом туре «быки» не смогли переиграть «Факел» в домашнем матче (2:2), а красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном (1:1).
источник: «Советский спорт»