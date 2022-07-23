ЦСКА намерен оспорить решение ФИФА по легионерам

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб намерен оспорить решение ФИФА по легионерам.

«Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА, что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьезные финансовые последствия для российских клубов.

По сути главными бенефициарами этой поправки ФИФА являются агенты. Сейчас они просто бесплатно могут притащить игрока в клуб, что в общем-то и сделал агент Эджуке. Ясное дело, что небольшая мотивация самому агенту — вот они в плюсе», — сказал Брейдо «Чемпионату».

Напомним, что Арнор Сигурдссон и Чидера Эджуке перешли в другие зарубежные клубы, воспользовавшись опцией ФИФА о переходе в другую команду до 30 июня 2023 года.