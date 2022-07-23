«Краснодар» – «Спартак»: Промес удвоил преимущество «Спартака

Футболисты «Спартака» в начале второго тайма увеличили преимущество в гостевом матче 2-го тура чемпионата РПЛ с «Краснодаром».
Счет в матче точным ударом на 35-й минуте из пределов штрафной площади открыл хавбек красно-белых Роман Зобнин. На 46-й минуте игры нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество команды гостей.
Отметим, что на 37-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.
источник: «Советский спорт»