Арбитр Федотов: Черников был ошибочно удален. Судья убил «Краснодар»

Российский судья Игорь Федотов уверен, что главный арбитр матча «Краснодар» - «Спартак» Кирилл Левников ошибочно удалил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте игры.

«Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно. Черников не был, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар», – сказал Федотов «Чемпионату».

Хавбек «Краснодара» Александр Черников был удален с поля на 37-й минуте встречи за фол на полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе.