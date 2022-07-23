«Краснодар» – «Спартак»: Зобнин оформил дубль

«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов

Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша». «Плеймейкер» - о трендах в мировом футбольном мейкапе.