«Краснодар» – «Спартак»: Зобнин оформил дубль

Футболисты «Спартака» обыгрывают «Краснодар» в гостевом матче 2-го тура чемпионата РПЛ со счетом 3:0
Счет в матче точным ударом из пределов штрафной площади на 35-й минуте открыл хавбек красно-белых Роман Зобнин. На 46-й минуте игры нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество команды гостей. На 52-й минуте встречи Зобнин довел счет в матче до крупного.
Отметим, на 37-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.
источник: «Советский спорт»