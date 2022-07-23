«Спартак» разгромил «Краснодар» в гостевом матче, играя в большинстве больше тайма

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Краснодар» состоялась игра между командой из одноименного города и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 4:1.

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52)

Таким образом, «Спартак» расположился на втором месте, набрав четыре балла. На счету «Краснодара» восьмая строчка и одно очко.

В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля 31 июля примут «Оренбург», а «Краснодар» двумя днями ранее отправится на выезд в Екатеринбург для встречи с «Уралом».

РПЛ

2-й тур

«Краснодар» (Краснодар) - «Спартак» (Москва) 1:4

Голы: Сперцян 60, - Зобнин 35, Промес 46, Бородин 52 (аг), Мозес 83

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Петров (Рамирес, 46), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баняц (Ахметов, 80), Волков (Сулейманов, 81), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.

«Спартак»: Селихов, Джикия (Кофрие, 69), Чернов, Хлусевич (Классен, 88), Денисов, Литвинов (Пруцев, 56), Зобнин, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс Перейра (Умяров, 56), Промес, Соболев.

Предупреждения:

Соболев (20), Бородин (24), Мартинс Перейра (26), Литвинов (49), Селихов (86).

Удаление:

Черников (37).