Дмитрий Губерниев: Мы убедились, что никакого заговора против «Спартака» нет

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев прокомментировал выигранный матч «Спартака» против «Краснодара» во 2-м туре РПЛ (4:1).

«Мы убедились в том, что никакого заговора против «Спартака» нет. Сегодня в пользу красно-белых судья допустил пару ошибок. Бывает и туда, и сюда. Если команда продолжит так уверено играть дальше, забивая по четыре мяча, то никакие судьи не страшны», — сказал Губерниев «СЭ».

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52)

Таким образом, «Спартак» расположился на втором месте, набрав четыре балла. На счету «Краснодара» восьмая строчка и одно очко.