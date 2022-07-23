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«Я не вижу кого-то сильнее «Спартака». Мостовой - о конкуренции с «Зенитом»

Красно-белые разгромили «Краснодар» во втором туре РПЛ (4:1).
23 июля 2022 22:49
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что по итогам стартовых туров чемпионата страны он не видит команды сильнее, чем «Спартак».

– Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»?

– По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть все нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем, - приводит слова Мостового «Метарейтинг».

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Краснодар» состоялась игра между командой из одноименного города и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 4:1.

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52)

источник: «Метарейтинг»
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