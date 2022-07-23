Роналду восхищен желанием Симеоне подписать его в «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду положительно смотрит на то, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне хочет его видеть в стане «матрасников».

Как сообщает The Times, португалец не без энтузиазма относится к идее возвращения в Мадрид. Помимо того, что «Атлетико» играет в Лиге чемпионов, важным фактором является главный тренер команды Диего Симеоне.

Сообщается, что 37-летний футболист впечатлен готовностью аргентинца работать с ним.

В минувшем сезоне португалец сыграл в 30 матчах АПЛ, записав на свой счет 18 голов и оформив три ассиста. Действующий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.