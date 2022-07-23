Андрей Тихонов - о разгромной победе «Спартака»: «Краснодар» может брать только организацией

Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов рассказал, почему не следует сильно вдохновляться разгромной победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:1).

«Краснодар» может брать только организацией. Недоволен началом игры, потому что не понимал, что происходит.

Молодежь «Краснодара» управляла игрой минут 15-20. Команда играла на домашнем стадионе и выглядела довольно неплохо в начале матча.

«Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. Красно-белые играли против молодежного состава плюс еще и в большинстве», – заявил Тихонов «Матч ТВ».

В составе «быков» единственный мяч забил Эдуард Сперцян с пенальти (60-я минута). У победителей отличились Роман Зобнин (35), Квинси Промес (46), Виктор Мозес (83). Еще один гол на счету Сергея Бородина, который отправил мяч в собственные ворота (52)

В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля 31 июля примут «Оренбург», а «Краснодар» двумя днями ранее отправится на выезд в Екатеринбург для встречи с «Уралом».