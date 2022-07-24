Полузащитник ЦСКА Бистрович находится в шаге от перехода в «Лечче»

Центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Италии.

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 24-летний хорват станет игроком новичка Серии А – «Лечче». Отмечается, что в данный момент переговоры между итальянской командой и хавбеком находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года. Всего в составе армейцев он отыграл 96 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что ранее красно-синие отдавали футболиста в аренду двум турецким клубам – «Касымпаше» и «Карагюмрюку». Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,2 миллиона евро.