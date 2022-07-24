«Манчестер Сити» минимально обыграл «Баварию» в товарищеском матче благодаря голу Холанда

Футболисты «Манчестер Сити» одержали минимальную победу над «Баварией» (1:0) в товарищеском матче, который прошел в ночь на 24 июля в Грин-Бей (США).

Отметим, что автором единственного гола в составе «горожан» стал нападающий Эрлинг Холанд, отличившийся на 12-й минуте с передачи хавбека Джека Грилиша.

Напомним, что Холанд пополнил состав «Ман Сити» по окончании сезона-2021/22. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 60 миллионов евро.

Товарищеский матч

«Бавария» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:1)

Гол: Холанд, 12.

Стартовые составы команд

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Сане, Гнабри, Коман, Мюллер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Уилсон-Эсбранд, Силва, Родри, Де Брюйне, Грилиш, Холанд, Марез.