«Барселона» победила «Реал» в товарищеском матче – автором победного гола стал Рафинья

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Реалом» завершился минимальной победой каталонской команды со счетом 1:0.

Отметим, что очная встреча испанских клубов прошла в ночь на 24 июля в Лас-Вегасе (США). Единственный гол был забит на 27-й минуте усилиями новичка сине-гранатовых – нападающего Рафиньи.

Добавим, что в основном составе каталонцев вышел форвард Роберт Левандовски. Игрок не отличился результативными действиями в прошедшей игре и был заменен в перерыве на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Товарищеский матч

«Реал» – «Барселона» – 0:1 (0:1)

Гол: Рафинья, 27.

Стартовые составы команд

«Реал»: Куртуа, Васкес, Рюдигер, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Азар, Винисиус, Родриго.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Альба, Гави, Педри, Бускетс, Рафинья, Левандовски, Фати.