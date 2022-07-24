«Зенит» рассматривает возможность подписания защитника «Генка» Лукуми

Центральный защитник «Генка» Джон Лукуми входит в сферу интересов «Зенита».

По информации Voetbalprimeur, в петербургском клубе считают, что 24-летний колумбиец является подходящим кандидатом на усиление оборонительной линии. Отмечается, что игрока также хотят подписать «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Напомним, что Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года. Всего за бельгийский клуб он сыграл 134 матча, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе сборной Колумбии защитник провел пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в девять миллионов евро.