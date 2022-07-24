Ракицкий не вернулся в донецкий «Шахтер» по семейным причинам

Стало известно о том, почему бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не стал игроком донецкого «Шахтера».

Как сообщает YouTube-канале «ТаТоТаке», 32-летний футболист находился в шаге от перехода в украинский клуб, однако семья игрока выступила против его возвращения в стан «горняков». Тем самым, данный трансфер сорвался, и в конечном итоге украинец подписал контракт с турецким клубом «Адама Демирспор».

Напомним, что в марте этого года Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам. В составе сине-бело-голубых он провел 108 матчей, став четырехкратным чемпионом России.