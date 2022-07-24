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Ракицкий не вернулся в донецкий «Шахтер» по семейным причинам

Ранее украинский футболист подписал контракт с «Адама Демирспором».
24 июля 2022 09:14
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, почему бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не стал игроком донецкого «Шахтера».

Как сообщает YouTube-канале «ТаТоТаке», 32-летний футболист находился в шаге от перехода в украинский клуб, однако семья игрока выступила против его возвращения в стан «горняков». Тем самым, данный трансфер сорвался, и в конечном итоге украинец подписал контракт с турецким клубом «Адама Демирспор».

Напомним, что в марте этого года Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам. В составе сине-бело-голубых он провел 108 матчей, став четырехкратным чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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