Дани Алвес выступил с критикой в адрес руководства «Барселоны» из-за его ухода из клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, ранее ставший игроком мексиканского клуба «Пумас», заявил, что руководство сине-гранатовых проявило к нему неуважение в вопросе продления действующего контракта.

Напомним, что 39-летний бразилец покинул стан каталонцев по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

– Я буду вечно благодарен «Барселоне», однако явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Они могли бы быть откровенны со мной, обсудив ситуацию лицом к лицу. Мы почти месяц ждали решения по новому трудовому сотрудничеству, прежде чем мне сказали, что я покину клуб, – цитирует Алвеса AS.

Добавим, что Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. В прошедшем сезоне он отыграл 17 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.