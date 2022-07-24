Бывший нападающий «Милана» Пентек может стать игроком дортмундской «Боруссии»

Руководство «Боруссии» из Дортмунда намерено усилить атакующую линию команды нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, «шмели» уже отправили запрос в стан берлинского клуба по поводу возможности перехода 27-летнего поляка этим летом.

Напомним, что Пентек защищает цвета «Герты» с января 2020 года. Всего за команду он отыграл 57 матчей, забил 12 голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Милана», «Дженоа» и «Фиорентины». В составе клуба из Флоренции он провел вторую половину сезона-2021/22 на правах аренды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пентека в 12 миллионов евро.